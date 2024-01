Silverlake Axis Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Silverlake Axis bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 42, was als neutral betrachtet wird und daher auch eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,29 SGD für den Schlusskurs der Silverlake Axis-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,28 SGD, was einem Unterschied von -3,45 Prozent entspricht, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt ergeben ähnliche Bewertungen und führen zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik der Silverlake Axis.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit vier Tagen von positiven Themen und zwei Tagen von negativer Kommunikation. In den letzten Tagen gab es jedoch verstärkte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Silverlake Axis, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Silverlake Axis nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für Silverlake Axis eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Silverlake Axis kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Silverlake Axis jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Silverlake Axis-Analyse.

Silverlake Axis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...