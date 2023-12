Silvergate Capital Registered (A) löst Jubelsturm aus!

Die Analysten von Silvergate Capital haben eine schlechte Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens abgegeben. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 0, was eine negative Differenz von -138,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" darstellt.

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie von Silvergate Capital als unterbewertet eingeschätzt. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt 0, während vergleichbare Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt ein KGV von 15 aufweisen. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wurde bei Silvergate Capital eine negative Entwicklung festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 1 positive, 2 neutrale und 1 negative Einschätzung abgegeben, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 16 USD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,3 USD könnte die Aktie um 5233,33 Prozent steigen, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung von Seiten der Analysten führt.

Silvergate Capital Registered (A) kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Silvergate Capital Registered (A) jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Silvergate Capital Registered (A)-Analyse.

Silvergate Capital Registered (A): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...