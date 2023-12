Silvergate Capital Registered (A) Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Aktienkurs von Silvergate Capital verzeichnet eine deutlich unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zum Finanzsektor. Mit einer Rendite von -98,93 Prozent liegt das Unternehmen über 106 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,42 Prozent aufweist, schneidet Silvergate Capital mit einer Rendite von 96,51 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Silvergate Capital-Aktie liegt bei 14 und deutet auf eine Überverkaufssituation hin, was eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI von 47,09 keine Überkaufs- oder Überverkaufssignale, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Silvergate Capital basierend auf dem RSI.

Analysten haben die Aktie von Silvergate Capital im letzten Jahr mit einer Einstufung von 1 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 16 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 5233,33 Prozent darstellt und somit eine Bewertung von "Gut" erhält.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Silvergate Capital-Aktie bei 0,75 USD verortet, was aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 0,3 USD zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,25 USD, was einer positiven Differenz von +20 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Auf Basis dieser Analyse wird die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Silvergate Capital Registered (A)-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Silvergate Capital Registered (A) jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Silvergate Capital Registered (A)-Analyse.

Silvergate Capital Registered (A): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...