Silvergate Capital Registered (A) Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silvergate Capital liegt derzeit bei 0, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,42 für Handelsbanken deutlich niedriger ist. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich bei Silvergate Capital ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs, was eine negative Differenz von -138,82 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die technische Analyse bezieht sich auf den Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Silvergate Capital liegt derzeit bei 8,33 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI ein neutrales Bild. Insgesamt wird Silvergate Capital daher bezüglich des RSI mit "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Silvergate Capital in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Anleger-Stimmung wird die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Analyse basierend auf fundamentalen, technischen und Anleger-Kriterien, dass Silvergate Capital aktuell unterbewertet ist, sich jedoch in einer neutralen Phase befindet.

Silvergate Capital Registered (A) kaufen, halten oder verkaufen?

