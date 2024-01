Silvergate Capital Registered (A) Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien gegenüber Silvergate Capital war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Silvergate Capital weder überkauft noch überverkauft ist, da der RSI bei 38,28 liegt. Allerdings deuten die Zahlen des RSI25 auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Silvergate Capital mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 138,97 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") zeigt sich, dass Silvergate Capital mit einer Rendite von -98,93 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,5 Prozent liegt. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

Insgesamt erhält Silvergate Capital also in verschiedenen Kategorien überwiegend negative Bewertungen, was auf die aktuelle Stimmung der Anleger und die Performance des Unternehmens hinweist.

