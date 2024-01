Silvergate Capital Registered (A) Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silvergate Capital beträgt 0, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,6 für Handelsbanken deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie laut fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung erhält.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung zeigt sich, dass Silvergate Capital über einen längeren Zeitraum hinweg nur eine schwache Aktivität im Netz verzeichnete. Dies führt zu einer unterdurchschnittlichen Diskussionsintensität und einer negativen "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich des Sentiments und Buzz. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Performance von Silvergate Capital in den letzten 12 Monaten zeigt eine starke Underperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Handelsbanken-Branche und dem Finanzsektor. Die Aktie verzeichnete einen Rückgang von 98,93 Prozent, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 1,74 Prozent stiegen. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Silvergate Capital-Aktie liegt bei 38, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 35,61 keine überkauften oder unterkauften Signale, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Silvergate Capital daher eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Silvergate Capital in verschiedenen Kategorien wie fundamentale Bewertung, Sentiment und Buzz, Branchenvergleich Aktienkurs und Relative Strength Index überwiegend neutrale bis negative Bewertungen erhält. Dies liefert Anlegern wichtige Informationen zur aktuellen Situation der Aktie.

