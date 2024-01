Silvergate Capital Registered (A) Aktie: Was für ein Plan!

Silvergate Capital schüttet im Vergleich zu anderen Handelsbanken der Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 138,65 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Silvergate Capital als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Silvergate Capital-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 50 und ein RSI25-Wert von 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 0, was bedeutet, dass die Börse 0,06 Euro für jeden Euro Gewinn von Silvergate Capital zahlt. Dies ist 100 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 15. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Silvergate Capital aktuell bei 0,62 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,3 USD, was einen Abstand von -51,61 Prozent zur GD200 darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,28 USD, was einer Differenz von +7,14 Prozent entspricht und daher ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Silvergate Capital Registered (A) kaufen, halten oder verkaufen?

