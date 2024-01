Silverfort nimmt 116 Millionen US-Dollar für seine vereinheitlichte Identitätssicherheitslösung für alle Unternehmensressourcen auf

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Tel Aviv, Israel, und Boston (ots/PRNewswire) -Nach einem jährlichen Umsatzwachstum von über 100 % und mehr als 100 neuen Kunden pro Quartal, darunter mehreren Fortune 50-Unternehmen, meldet Silverfort eine Serie-D-Finanzierung unter der Führung von Brighton Park CapitalSilverfort, das führende Unternehmen für Identitätsschutz, feiert heute den Abschluss einer Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 116 Millionen US-Dollar, womit sich die Kapitalaufnahme auf insgesamt 222 Millionen US-Dollar erhöht. Angeführt wird die Finanzierungsrunde von Brighton Park Capital (BPC), unter Beteiligung bestehender Investoren wie Acrew Capital, Greenfield Partners, Citi Ventures, General Motors Ventures, Maor Investments, Vintage Investment Partners und Singtel Innov8. Mike Gregoire, Gründungspartner von BPC und ehemaliger CEO von CA Technologies und Taleo, wird dem Board of Directors von Silverfort beitreten, um die Skalierung des Geschäfts zu begleiten und das Unternehmen auf seinem Weg zu unterstützen, den Markt für Identitätssicherheit zu transformieren und anzuführen.Mehr als 100 % Wachstum im Jahresvergleich Die Investition folgt auf ein weiteres Rekordjahr mit einem Wachstum von über 100 %, in dem Silverfort zweistellige Millionenbeträge an jährlich wiederkehrenden Umsätzen (ARR) und Hunderte von neuen Unternehmenskunden hinzugewinnen konnte, darunter weltweit führende Finanzdienstleister, Fertigungs- und Einzelhandelsunternehmen. In Israel rangiert Silverfort im zweiten Jahr in Folge auf Platz 1 der Liste Best Startup Company to Work For (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4071755-1&h=3146253796&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Dde%2526o%253D4071755-1%2526h%253D825255547%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D4071755-1%252526h%25253D3720626100%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.duns100.co.il%2525252Fen%2525252Frating%2525252FHigh_Tech%2525252FBest_Start_Up_Companies_to_work_for_Over_100_Employees%2525252F2023%252526a%25253D%252525231%25252BBest%25252BStartup%25252BCompany%25252Bto%25252BWork%25252BFor%2526a%253DBest%252BStartup%252BCompany%252Bto%252BWork%252BFor%26data%3D05%257C02%257Cprninternationaldesk%2540N0151C.onmicrosoft.com%257C3d251b5d148b4641e26e08dc1b68c49c%257C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%257C1%257C0%257C638415385182898085%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3Dmr0IDiwzFrvqKuN1XIQlsZ6FmpmNXx7Nm%252FlUaKnAzrc%253D%26reserved%3D0&a=Best+Startup+Company+to+Work+For) und plant, sein globales Team, das bereits in mehr als 15 Ländern präsent ist, weiter zu verstärken. Das frische Kapital soll dabei helfen, seine Plattform um neue innovative Produktmodule zu erweitern und seine Go-to-Market-Strategie mit Schwerpunkt auf Vertriebspartnerschaften zu beschleunigen.Identität ist die bevorzugte Waffe von Angreifern – nicht ohne Grund Kompromittierte Identitäten und Anmeldedaten sind die am häufigsten gewählte Taktik (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4071755-1&h=1323941444&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D4071755-1%26h%3D3591413225%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D4071755-1%2526h%253D2068620044%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.verizon.com%25252Fbusiness%25252Fresources%25252Freports%25252Fdbir%25252F2023%25252Fsummary-of-findings%25252F%2526a%253DCompromised%252Bidentities%252Band%252Bcredentials%252Bare%252Bthe%252B%2525231%252Btactic%26a%3DKompromittierte%2BIdentit%25C3%25A4ten%2Bund%2BAnmeldedaten%2Bsind%2Bdie%2Bam%2Bh%25C3%25A4ufigsten%2Bgew%25C3%25A4hlte%2BTaktik&a=Kompromittierte+Identit%C3%A4ten+und+Anmeldedaten+sind+die+am+h%C3%A4ufigsten+gew%C3%A4hlte+Taktik) von Cyberbedrohungsakteuren und Ransomware-Kampagnen, um in Unternehmensnetzwerke einzudringen und sich dort zu festzusetzen. Die Hauptursachedafür, dass die Identität das verwundbarste Element der Angriffsoberfläche von Unternehmen darstellt, ist die Fehlinterpretation, dass Anbieter von Identitäts- und Zugriffsmanagement-Lösungen (IAM), die für die Verwaltung von Identitäten verantwortlich sind, wirksamen Schutz garantieren können. Tatsächlichsind diese aufgrund von zwei wesentlichen Einschränkungen nicht dazu in der Lage, die Identitäten wirksam zu schützen:1. Die Migration zu hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen hat zu fragmentierten, komplexen Unternehmensumgebungen geführt: 92 % der Unternehmen sehen sich gezwungen, eine Kombination aus Cloud-nativen und On-Premise-Identitätslösungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4071755-1&h=150939250&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D4071755-1%26h%3D3441882872%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D4071755-1%2526h%253D3818738141%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.silverfort.com%25252Fwp-content%25252Fuploads%25252F2024%25252F01%25252FOsterman_Research_Identity_Attack_Surface_Silverfort.pdf%2526a%253D92%252525%252Bof%252Bcompanies%252Bare%252Bforced%252Bto%252Buse%252Ba%252Bcombination%252Bof%252Bcloud-native%252Band%252Bon-prem%252Bidentity%252Bsolutions%26a%3D92%25C2%25A0%2525%2Bder%2BUnternehmen%2Bsehen%2Bsich%2Bgezwungen%252C%2Beine%2BKombination%2Baus%2BCloud-nativen%2Bund%2BOn-Premise-Identit%25C3%25A4tsl%25C3%25B6sungen&a=92%C2%A0%25+der+Unternehmen+sehen+sich+gezwungen%2C+eine+Kombination+aus+Cloud-nativen+und+On-Premise-Identit%C3%A4tsl%C3%B6sungen) einzusetzen, die oft von verschiedenen Anbietern bereitgestellt werden. Jede dieser Lösungen wird als „Silo" mit eigenen lokalen Sicherheitsfunktionen betrieben, ohne den Kontext der Benutzeraktivitäten zu verstehen und ohne eine einheitliche, unternehmensweite Durchsetzung.2. Zahlreiche kritische Ressourcen, die in jedem Unternehmen vorzufinden sind, werden nicht von IAM- und Identitätssicherheitslösungen geschützt (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4071755-1&h=2690542209&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D4071755-1%26h%3D4212388648%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D4071755-1%2526h%253D966918251%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fvimeo.com%25252F866833791%2526a%253DMany%252Bcritical%252Bresources%252Bfound%252Bat%252Bevery%252Bcompany%252Bcannot%252Bbe%252Bprotected%252Bby%252BIAM%252Band%252Bidentity%252Bsecurity%252Bsolutions%26a%3DZahlreiche%2Bkritische%2BRessourcen%252C%2Bdie%2Bin%2Bjedem%2BUnternehmen%2Bvorzufinden%2Bsind%252C%2Bwerden%2Bnicht%2Bvon%25C2%25A0IAM-%2Bund%2BIdentit%25C3%25A4tssicherheitsl%25C3%25B6sungen%2Bgesch%25C3%25BCtzt&a=Zahlreiche+kritische+Ressourcen%2C+die+in+jedem+Unternehmen+vorzufinden+sind%2C+werden+nicht+von%C2%A0IAM-+und+Identit%C3%A4tssicherheitsl%C3%B6sungen+gesch%C3%BCtzt). Ressourcen wie Befehlszeilenschnittstellen (die für die meisten Datenschutzverletzungen genutzt werden), veraltete Systeme, Dienstkonten (nicht menschliche Identitäten), Dateifreigaben und Datenbanken oder IT/OT-Infrastrukturen werden von Angreifern regelmäßig als die einfachste Methode genutzt, um auf sensible Netzwerke zuzugreifen und die bestehenden Sicherheitskontrollen zu umgehen.Die toten Winkel bisheriger Identitätssicherheitslösungen Silverfort hat viele Jahre in die Entwicklung seiner Plattform investiert, um die Silos und blinden Flecken zu beseitigen, die viele Jahre lang die Identitätssicherheit beeinträchtigt haben und bisher von keiner anderen Lösung adressiert werden. Die Plattform erweitert moderne Identitätssicherheitsmaßnahmen auf alle On-Prem- und Cloud-Assets – auch auf Systeme, die keine andere Lösung schützen kann. Dieser Schutz wird auf unkomplizierte Weise bereitgestellt und ist sofort wirksam. Unterstützt werden Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Identity Threat Detection and Response (ITDR), Identity Security Posture Management (ISPM) sowie Echtzeit-Schutz für privilegierte Benutzer (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4071755-1&h=262310914&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Dde%2526o%253D4071755-1%2526h%253D1438714632%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D4071755-1%252526h%25253D3234837194%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.silverfort.com%2525252Fuse-cases%2525252Fprivileged-access-management%2525252F%252526a%25253Dprivileged%25252Busers%2526a%253Dprivilegierte%252BBenutzer%26data%3D05%257C02%257Cprninternationaldesk%2540N0151C.onmicrosoft.com%257C3d251b5d148b4641e26e08dc1b68c49c%257C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%257C1%257C0%257C638415385182957012%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C%26sdata%3Daz4AmQilgvSkpTzPiTrjGo%252F9VGjJAAJrh8Ld3HPoEbY%253D%26reserved%3D0&a=privilegierte+Benutzer) und Dienstkonten – ein Hauptziel von Angreifern. Durch diesen holistischen Ansatz für moderne Identitätssicherheitskontrollen, die auch für bisher ungeschützte Assets verfügbar sind, können Kunden identitätsbasierte Angriffe überall stoppen (auch die der gefährlichsten heutigen Bedrohungsakteure) und erfüllen dabei die gesetzlichen Vorschriften und Cyberversicherungsanforderungen.„Silverfort gehört zu den wenigen Unternehmen, die frühzeitig erkannt haben, welche Veränderungen auf einem großen Markt nötig sind, um eine bedeutende Herausforderung zu überwinden – in diesem Fall die Identitätssicherheit", so Mike Gregoire. „Das Unternehmen kann auf eine beachtliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung innovativer Produkte verweisen, welche die Kundenerwartungen übertreffen, in Kombination mit einer reibungslosen Markteinführung. Silverforts umfassende Marktexpertise und Vision für den Identitätssicherheitsmarkt und Silverforts Fähigkeit, ein erfolgreiches Team und eine starke Unternehmenskultur aufzubauen, sind beispiellos. Wir freuen uns darauf, Hed, Yaron und alle anderen Mitglieder des Silverfort-Teams auf der nächsten Etappe ihrer Reise zu unterstützen, um den Markt für Identitätssicherheit nicht nur neu zu gestalten, sondern anzuführen."Moderne Sicherheit bei jeder Authentifizierung Mit seiner patentierten Technologie stellt Silverfort innerhalb weniger Stunden Verbindungen zur gesamten Identitätsinfrastruktur eines Unternehmens her – von Cloud-nativen Identitätsanbietern (die nur das berücksichtigen, was in ihrem jeweiligen Silo passiert) bis hin zu älteren On-Premise-Verzeichnissen wie Active Directory (denen grundlegende Sicherheitsfunktionen fehlen). Zu den wichtigsten Merkmalen der einzigartigen Plattform-Architektur von Silverfort gehören:1. Prüfung aller Zugriffsanfragen über eine zentrale Enforcement Engine hinter allen Silos der Identitätsinfrastruktur sowie als „zweite Meinung" im Hintergrund2. Mapping der gesamten Identitätsinfrastruktur des Unternehmens, Analysen des Sicherheitsstatus, Echtzeit-Prüfung jedes Zugriffsversuchs in allen Umgebungen und – dies ist am wichtigsten – eine aktive Durchsetzung von Inline-Richtlinien, um Benutzeridentitäten zu prüfen und unbefugte Zugriffe zu verhindern3. Unsichtbarer Betrieb für alle geschützten Geräte, Server und Anwendungen, sodass keine Veränderungen, Integrationen oder Installationen erforderlich sind – dadurch können Unternehmen jede Art von System schützen und ihren Zeit- und Kostenaufwand reduzieren„Die Benutzeridentität ist zum schwächsten Glied der Unternehmenssicherheit geworden. Die Lösung dieses Problems erfordert einen ganz neuen Ansatz: Eineeinheitliche, durchgängige Sicherheitsebene, die alle Silos und blinden Flecken der Identitätsinfrastruktur abdeckt", erklärt Hed Kovetz, Mitgründer und CEO von Silverfort. „Wir begrüßen die neue Partnerschaft mit BPC, die uns dabei helfen wird, unsere Plattformvision und unsere starke Geschäftsentwicklung weiter zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, die Art und Weise, wie die Identitätssicherheit in jedem Unternehmen gewährleistet wird, neu zu definieren, um auf die Cyberbedrohungen von heute und morgen wirksam zu reagieren."Erfahren Sie mehr darüber, wie Silverfort Unternehmen durch seine einheitliche Identitätssicherheits-Plattform helfen kann, Identitäten effektiv zu schützen.Informationen zu Silverfort Silverfort, das Unternehmen für Unified Identity Protection, hat die erste und einzige Plattform entwickelt, die eine moderne Identitätssicherheit überall gewährleistet. Durch die Verbindung mit den Silos der Unternehmensidentitätsinfrastruktur vereinheitlicht Silverfort die Identitätssicherheit in allen On-Premise- und Cloud-Umgebungen. Mit seiner einzigartigen Architektur und seinem anbieterunabhängigen Ansatz beseitigt Silverfort die Komplexitäten bei der Absicherung jeder einzelnen Identität und dehnt den Schutz auf Assets aus, die von keiner anderen Lösung geschützt werden können, darunter veraltete Systeme, Befehlszeilenschnittstellen, Dienstkonten (nicht menschliche Identitäten), IT/OT-Infrastrukturen und andere Ressourcen. Silverfort ist ein Top Tier Microsoft Partner und wurde von Microsoft zum Zero Trust Champion des Jahres gewählt. Hunderte von weltweit führenden Unternehmen, einschließlich mehrerer Fortune 50-Unternehmen, setzen auf Silverfort. Das Unternehmen ist mit regionalen Teams in mehr als 15 Ländern präsent. Erfahren Sie mehr auf www.silverfort.com.Informationen zu Brighton Park Capital Brighton Park Capital ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Greenwich, Connor, mit Fokus auf unternehmergeführte, wachstumsstarke Software-, Gesundheits- und technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen. Die Firma investiert in Unternehmen, die in Zusammenarbeit mit herausragenden Managementteams wegweisende, innovative Lösungen entwickeln. Brighton Park stellt maßgeschneiderte, wertsteigernde Fähigkeiten bereit, die den einzigartigen Anforderungen jedes Unternehmens gerecht werden. Für weitere Informationen über Brighton Park Capital besuchen Sie www.bpc.com.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2321859/Silverfort_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4071755-1&h=3779970701&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4071755-1%26h%3D4243992933%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2321859%252FSilverfort_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2321859%252FSilverfort_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2321859%2FSilverfort_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/silverfort-nimmt-116-millionen-us-dollar-fur-seine-vereinheitlichte-identitatssicherheitslosung-fur-alle-unternehmensressourcen-auf-302041210.htmlPressekontakt:Für Silverfort,Jill Creelman,Silverfort@inkhouse.com. Für Brighton Park Capital,Jenny Gore/Julie Rudnick,FGS Global,BrightonPark@fgsglobal.comOriginal-Content von: Silverfort Ltd, übermittelt durch news aktuell