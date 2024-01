Silvercrest Asset Management-Anleger wird’s freuen!

Die Silvercrest Asset Management wird von Experten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Kapitalmärkte eingestuft. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,67, was einem Unterschied von 73 Prozent zum Branchen-KGV von 56,98 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Finanzen" erzielte die Aktie von Silvercrest Asset Management im letzten Jahr eine Rendite von -3,38 Prozent, was 14,45 Prozent unter dem Durchschnitt von 11,07 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 20,47 Prozent, und Silvercrest Asset Management liegt aktuell 23,85 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Silvercrest Asset Management derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 18,26 USD, während der Kurs der Aktie bei 16,95 USD liegt, was einer Abweichung von -7,17 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 16,59 USD, was einer Abweichung von +2,17 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Silvercrest Asset Management in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die gestiegene Aufmerksamkeit und Diskussion über das Unternehmen weist darauf hin, dass die Aktie derzeit viel im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

