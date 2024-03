Silvercrest Asset Management Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Aktie von Silvercrest Asset Management wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 15,67 liegt, was 75 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 63,27. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Fundamentalanalyse-Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Silvercrest Asset Management bei 17,76 USD, während der Aktienkurs selbst bei 15,54 USD notiert. Dies entspricht einem Abstand von -12,5 Prozent und führt zu einer Einstufung von "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem aktuellen Niveau von 16,45 USD um -5,53 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Silvercrest Asset Management besonders positiv diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Einschätzung und einem "Gut"-Stimmungsbarometer führt.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell 4,6 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 4,24 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Silvercrest Asset Management eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung der Aktie, wobei die fundamentale Analyse positiv ausfällt, während die technische Analyse eher negativ ist. Das Anleger-Sentiment ist überwiegend positiv, während die Dividendenpolitik neutral bewertet wird.

Silvercrest Asset Management kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Silvercrest Asset Management jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Silvercrest Asset Management-Analyse.

Silvercrest Asset Management: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...