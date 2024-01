Silvercrest Asset Management Aktie: So kann es weitergehen!

In den letzten Wochen konnte bei Silvercrest Asset Management keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Tendenzen wurden in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, registriert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Silvercrest Asset Management für diese Stufe daher ein "Neutral".

Was die Analysteneinschätzung betrifft, so wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertung für die Silvercrest Asset Management-Aktie abgegeben, davon waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Silvercrest Asset Management-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Im Rahmen der durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 23 USD, was einem Aufwärtspotential von 30,53 Prozent entspricht. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Silvercrest Asset Management somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Silvercrest Asset Management mit -3,38 Prozent mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 20,07 Prozent. Auch hier liegt Silvercrest Asset Management mit 23,46 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Silvercrest Asset Management-Aktie ein Durchschnitt von 18,27 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,62 USD, was einem Unterschied von -3,56 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 16,69 USD, und der letzte Schlusskurs liegt mit +5,57 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Silvercrest Asset Management somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

