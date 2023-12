Silvercrest Asset Management Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Rendite der Aktie von Silvercrest Asset Management im vergangenen Jahr bei -3,38 Prozent lag. Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor liegt die Rendite 14,1 Prozent unter dem Durchschnitt von 10,71 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 17,04 Prozent, wobei Silvercrest Asset Management aktuell 20,43 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silvercrest Asset Management einen Wert von 15 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Kapitalmarktsektor (KGV von 52,43) liegt das KGV unter dem Durchschnitt (ca. 70 Prozent), was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Aktie von Silvercrest Asset Management einmal mit "Gut" und kein einziges Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenbewertungen für Silvercrest Asset Management. Die Analysten erwarten jedoch eine Kursentwicklung von 33,33 Prozent und ein mittleres Kursziel von 23 USD, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderungen ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Silvercrest Asset Management zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigt im gleichen Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Silvercrest Asset Management in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" vergeben.

