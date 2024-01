Silvercrest Asset Management Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Silvercrest Asset Management in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Silvercrest Asset Management beträgt aktuell 52,91 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,26, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie von Silvercrest Asset Management im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,38 Prozent erzielt hat, was 14,13 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" liegt die Aktie sogar 23,09 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, jedoch unterhielten sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Silvercrest Asset Management. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

