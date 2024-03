Silvercrest Asset Management Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung für Silvercrest Asset Management werden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Silvercrest Asset Management in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silvercrest Asset Management beträgt 15, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" unterbewertet ist. Aufgrund dieser fundamentalen Gesichtspunkte erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Silvercrest Asset Management wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende ist Silvercrest Asset Management mit einer Dividende von 4,6 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (6,32 %) niedriger zu bewerten, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da die Ausschüttung um 1,72 Prozentpunkte niedriger ist.

