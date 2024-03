Silvercrest Asset Management Aktie: Alles nach Plan!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silvercrest Asset Management liegt derzeit bei 15,67, was 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 62 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Silvercrest Asset Management liegt bei 68,72, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,23, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Neutral" für das Unternehmen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Silvercrest Asset Management war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger äußerten sich größtenteils neutral an zwei Tagen und positiv an sechs Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine Bewertung mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei Silvercrest Asset Management wurde eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

