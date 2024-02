Silvercorp Metals Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Silvercorp Metals wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ist das Fazit unserer Redaktion, die die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet hat, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Silvercorp Metals insgesamt drei Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus drei "Gut"-, null "Neutral"- und null "Schlecht"-Meinungen. Neueren Berichten zufolge kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was die Bewertung des Silvercorp Metals-Wertpapiers aus dem letzten Monat ebenfalls als "Gut" (zwei Gut, null Neutral, null Schlecht) einstuft. Die Durchschnittskursprognose von 5,42 CAD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 74,17 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 3,11 CAD, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Silvercorp Metals daher eine "Gut"-Bewertung.

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Silvercorp Metals weist ein KGV von 14,13 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 321,45. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -26,2 Prozent erzielt, was 5,56 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -20,64 Prozent, wobei Silvercorp Metals aktuell um 5,56 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

