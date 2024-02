Silvercorp Metals Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silvercorp Metals liegt derzeit bei 14,13 und damit 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 317. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Dies basiert auf einer Analyse des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, die zu negativen Ergebnissen führte. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Hingegen war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Zusammengefasst erhält Silvercorp Metals daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich hat Silvercorp Metals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,2 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -9,19 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI von 50 Punkten als auch der 25-Tage-RSI von 60,49 Punkten deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Silvercorp Metals, wobei die Unterbewertung des KGV positiv hervorgehoben wird, während die Verschlechterung des Sentiments und die Unterperformance im Branchenvergleich negativ zu Buche schlagen.

