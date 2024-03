Silvercorp Metals Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die technische Analyse der Silvercorp Metals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,52 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,64 CAD weicht somit um +3,41 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 3,28 CAD, was einem Anstieg von +10,98 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Silvercorp Metals von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Silvercorp Metals-Aktie liegt bei 12,9, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 16,3 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Gut"-Rating.

Sollten Silvercorp Metals Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Silvercorp Metals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Silvercorp Metals-Analyse.

