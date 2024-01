Silvercorp Metals Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Instrument zur Beurteilung von überkauften oder unterkauften Titeln darstellt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Silvercorp Metals-Aktie zeigt einen Wert von 90, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 53,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Silvercorp Metals.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass die Rendite von Silvercorp Metals mit -1,93 Prozent um mehr als 9 Prozent über der durchschnittlichen Rendite liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,64 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Silvercorp Metals mit 8,71 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten schätzen die Aktie der Silvercorp Metals langfristig als "Gut"-Titel ein, da von insgesamt 18 Analysten 2 eine positive Bewertung abgegeben haben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 6 CAD, was einer Erwartung in Höhe von 76,47 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Silvercorp Metals lassen auf eine mittlere Aktivität und eine stabile Stimmung schließen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI, ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Branchenperformance und eine langfristige Einschätzung als "Gut" durch die Analysten. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

