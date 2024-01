Silvercorp Metals Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Aktienanalyse der Silvercorp Metals zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 3,74 CAD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 3,21 CAD um -14,17 Prozent unter diesem Wert liegt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3,44 CAD, was einer Differenz von -6,69 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit ebenfalls "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Silvercorp Metals im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,3 Prozent erzielt, was 10,81 Prozent unter dem Durchschnitt (-16,49 Prozent) im gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -16,49 Prozent, wobei Silvercorp Metals aktuell 10,81 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Silvercorp Metals in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silvercorp Metals bei 14, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 312,44) als unterbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

