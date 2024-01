Silvercorp Metals Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silvercorp Metals beträgt 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 307,3 für "Metalle und Bergbau" unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern gegenüber Silvercorp Metals ist überwiegend positiv, wie auf sozialen Plattformen beobachtet wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Silvercorp Metals diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Silvercorp Metals liegt bei 58, was als "Neutral" betrachtet wird, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,8 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 3,13 CAD liegt, was einer Abweichung von -17,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,41 CAD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -8,21 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Silvercorp Metals basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Silvercorp Metals kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Silvercorp Metals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Silvercorp Metals-Analyse.

Silvercorp Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...