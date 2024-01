Silvercorp Metals Aktie: Was geht denn hier ab?

Die technische Analyse der Silvercorp Metals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 3,75 CAD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 3,25 CAD, was einem Unterschied von -13,33 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 3,43 CAD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -5,25 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Silvercorp Metals-Aktie langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 2 "Gut"-Bewertungen und keine "Schlecht"- oder "Neutral"-Bewertungen. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Schnitt ein Kursziel von 6 CAD, was einer Erwartung von 84,62 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Silvercorp Metals-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 37, während der RSI der letzten 25 Tage bei 61,54 liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" hat die Silvercorp Metals-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -27,3 Prozent erzielt, was 10,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite der Aktie ebenfalls 10,61 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

