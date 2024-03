Silvercorp Metals Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Analystenbewertung von Silvercorp Metals zeigt, dass in den letzten 12 Monaten insgesamt 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen vorliegen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was ebenfalls zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Silvercorp Metals liegt bei 5,31 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 47,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Silvercorp Metals derzeit bei 1, was einer negativen Differenz von -2,6 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Silvercorp Metals in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -21,65 Prozent erzielt, was um mehr als 1 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Materialien" liegt. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Silvercorp Metals um 0,78 Prozent darüber. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der langfristige gleitende Durchschnitt der Silvercorp Metals-Aktie bei 3,51 CAD liegt, was nur leicht über dem letzten Schlusskurs von 3,6 CAD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,28 CAD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird Silvercorp Metals basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

