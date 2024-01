Silvercorp Metals Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die technische Analyse von Silvercorp Metals zeigt gemischte Signale. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,83 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 3,35 CAD liegt, was einer Abweichung von -12,53 Prozent entspricht, und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 3,4 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 3,35 CAD liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 55, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 59,44 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass Silvercorp Metals in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. In den letzten Tagen hat jedoch die negative Stimmung zugenommen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Analyse von Analysten ergibt insgesamt eine positive Einstufung für Silvercorp Metals. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 6 CAD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 79,1 Prozent hindeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

