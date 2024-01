Silvercorp Metals Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die technische Analyse von Silvercorp Metals-Aktien zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 3,83 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,35 CAD liegt, was einer Abweichung von -12,53 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,40 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 3,35 CAD liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat Silvercorp Metals in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -14,29 Prozent gezeigt. Auch im Sektor "Materialien" lag die Rendite von Silvercorp Metals um 14,29 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben Silvercorp Metals mit insgesamt 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das mittlere Kursziel für Silvercorp Metals liegt bei 6 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 79,1 Prozent bedeutet, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt Silvercorp Metals eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Wert führt.

