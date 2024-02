Silvercorp Metals Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Rightmove":

Die Dividendenrendite für Silvercorp Metals beträgt derzeit 1,04 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht über dem Durchschnitt von 0,74 Prozent für diese Aktie. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten neutral bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Silvercorp Metals bei 15,61 liegt, was 95 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (337,02). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Silvercorp Metals-Aktie sind alle 4 Bewertungen positiv. Im letzten Monat gab es 3 positive Bewertungen, was zeigt, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als positiv angesehen wird. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 5,31 CAD, was eine potenzielle Steigerung von 64,47 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,23 CAD) bedeutet. Insgesamt erhalten Silvercorp Metals von den Analysten ein positives Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Silvercorp Metals derzeit als neutral eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI (51,85 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (51,14 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird Silvercorp Metals basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungen neutral bis positiv eingeschätzt.

