Silvercorp Metals Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Aktienanalyse der Silvercorp Metals zeigt eine Reihe von Bewertungen basierend auf technischen Indikatoren und Analysteneinschätzungen. Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt und der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um den Auf- oder Abwärtstrend einer Aktie zu bestimmen.

Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,5 CAD, was darauf hindeutet, dass der letzte Schlusskurs von 3,65 CAD auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 3,28 CAD, was eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt. Insgesamt wird Silvercorp Metals also mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Analysteneinschätzungen zeigen eine langfristige positive Bewertung der Aktie, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 5,31 CAD und einer Erwartung von 45,55 Prozent. Kurzfristig liegt die Bewertung ebenfalls bei "Gut", basierend auf den Einschätzungen von 18 Analysten.

Der RSI der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Silvercorp Metals eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Dividendenpolitik der Silvercorp Metals wirkt sich negativ aus, mit einer Differenz von -2,54 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Silvercorp Metals kaufen, halten oder verkaufen?

