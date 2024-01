Silvercorp Metals Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Stimmung und Diskussion über die Aktie von Silvercorp Metals waren im vergangenen Monat eher neutral. Es gab keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionen wurde das Unternehmen weniger stark beachtet als zuvor, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie derzeit bei 3,74 CAD liegt. Da der Aktienkurs bei 3,21 CAD lag, ergibt sich eine Differenz von -14,17 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von -6,69 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt erhält die Silvercorp Metals-Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Silvercorp Metals von Analysten als "Gut" eingestuft, da von insgesamt 18 Analysten 2 eine positive Bewertung abgaben und keine eine negative. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Silvercorp Metals, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 6 CAD, was einer Erwartung von 86,92 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Silvercorp Metals daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

