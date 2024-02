Silvercorp Metals Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Silvercorp Metals liegt bei 64,41, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 61,21 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Silvercorp Metals eingestellt waren, mit 12 positiven und zwei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Silvercorp Metals eine Dividendenrendite von 1,04 % auf, was 2,56 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,6 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Analysteneinschätzung für Silvercorp Metals zeigt, dass in den letzten 12 Monaten die Analysten 2-mal das Rating "Gut" und 0-mal das Rating "Neutral" vergeben haben. Langfristig erhält das Unternehmen somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 86,69 Prozent und ein mittleres Kursziel von 5,75 CAD, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

