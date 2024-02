Silver X Mining Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Silver X Mining hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung verzeichnet, die sich auch in der technischen Analyse widerspiegelt. Der Kurs von 0,19 CAD liegt mittlerweile 20,83 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar 24 Prozent. Beide Werte deuten auf eine schlechte kurz- und langfristige Einschätzung hin, wenn man die Aktie aus charttechnischer Sicht betrachtet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Silver X Mining ist ebenfalls negativ. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen verbreitet, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Silver X Mining. Daher ergibt sich insgesamt eine schlechte Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Silver X Mining-Aktie zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 100, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit eine schlechte Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein schlechtes Rating für Silver X Mining.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich kaum eine Veränderung in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Silver X Mining-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des RSI und des Sentiments und Buzz insgesamt als schlecht bewertet wird.

