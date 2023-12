Silver Viper Minerals Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Silver Viper Minerals liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt ebenfalls bei 50 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Silver Viper Minerals in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt keine Hinweise auf besonders positive oder negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Silver Viper Minerals signalisieren eine überwiegend negative Anlegerstimmung. In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Silver Viper Minerals derzeit bei 0,12 CAD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,095 CAD notiert und damit einen Abstand von -20,83 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,1 CAD und einer Differenz von -5 Prozent in einem "Neutral"-Bereich.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den verschiedenen Zeiträumen und Signalen.

