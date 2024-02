Silver Viper Minerals Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Silver Viper Minerals notiert aktuell bei einem Kurs von 0,08 CAD, was einem Rückgang von 11,11 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, ergibt sich eine ähnlich negative Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei -27,27 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Silver Viper Minerals liegt bei 33,33, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Daher wird der RSI als "Neutral" eingestuft. Die Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 54, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Silver Viper Minerals besonders positiv diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Daher wird die Aktie heute als "Gut" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Analyse ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt wird die Aktie von Silver Viper Minerals aufgrund des Anleger-Sentiments und des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Silver Viper Minerals-Analyse vom 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Silver Viper Minerals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Silver Viper Minerals-Analyse.

Silver Viper Minerals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...