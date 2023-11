Silver Viper Minerals Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Silver Viper Minerals in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurde. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,12 CAD für die Aktie von Silver Viper Minerals. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,13 CAD, was einem Unterschied von +8,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, wobei auch hier der letzte Schlusskurs von 0,09 CAD über dem gleitenden Durchschnitt (+44,44 Prozent) liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Silver Viper Minerals durchschnittlich ist, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 16,67 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Silver Viper Minerals überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Werte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Silver Viper Minerals somit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.