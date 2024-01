Silver Viper Minerals Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Silver Viper Minerals-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 75 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 64,29, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Silver Viper Minerals.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen bezüglich Silver Viper Minerals war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu der Aktie diskutiert.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich Silver Viper Minerals in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Silver Viper Minerals-Aktie eine "Schlecht"-Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,12 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,085 CAD um -29,17 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 0,1 CAD um -15 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

