Silver Valley Metals Aktie: Finger weg?

Die technische Analyse der Silver Valley Metals -Ca-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,1 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,06 CAD weicht somit um -40 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,07 CAD über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -14,29 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Silver Valley Metals -Ca in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Silver Valley Metals -Ca. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wird sie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Silver Valley Metals -Ca-Aktie.

