Silver Tiger Metals Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anhand der Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen misst. Der RSI der Silver Tiger Metals liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Silver Tiger Metals haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher erhält Silver Tiger Metals eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv eingestellt waren, mit fünf positiven und vier negativen Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Silver Tiger Metals derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 0,2 CAD, während der Aktienkurs bei 0,15 CAD liegt, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,16 CAD, was einer Abweichung von -6,25 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

