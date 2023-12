Silver Tiger Metals Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die technische Analyse der Silver Tiger Metals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,23 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,175 CAD weicht somit um -23,91 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,18 CAD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,78 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Silver Tiger Metals-Aktie.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Silver Tiger Metals diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert von 55,56 deutet darauf hin, dass die Silver Tiger Metals weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Silver Tiger Metals in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

