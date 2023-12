Silver Tiger Metals Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Stimmung und Diskussionen über Silver Tiger Metals scheinen positiv zu sein, wenn man die Analysen von Bankhäusern und die Stimmung im Internet betrachtet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In technischer Hinsicht weicht der letzte Schlusskurs von 0,175 CAD um -23,91 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,23 CAD) ab. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,19 CAD) liegt mit einem Abweichung von -7,89 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den Social Media in den letzten Tagen war überwiegend positiv, und es gab keine negative Diskussion. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Silver Tiger Metals von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 60, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 40 deutet darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

