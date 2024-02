Silver Spruce Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Silver Spruce liegt bei 50, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt ebenfalls bei 50 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Silver Spruce gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf Silver Spruce wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt zudem eine negative Entwicklung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte Silver Spruce in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,08 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -4,92 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor zeigt sich eine Unterperformance von 4,92 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Silver Spruce ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Silver Spruce-Analyse vom 13.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Silver Spruce jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Silver Spruce-Analyse.

Silver Spruce: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...