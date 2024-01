Silver Spruce Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI-Wert für Silver Spruce beträgt 50, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Dies gilt auch für den RSI25, der ebenfalls bei 50 liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Silver Spruce derzeit bei 0,02 CAD liegt. Dies führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 0,02 CAD liegt und somit keinen Abstand zum GD200 aufweist. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50), der ebenfalls bei 0,02 CAD liegt, was zu einem neutralen Signal führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Silver Spruce eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Silver Spruce-Aktie insgesamt ein "neutral"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

