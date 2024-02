Silver Spruce Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die kanadische Bergbaufirma Silver Spruce weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,58 % im Bereich Metalle und Bergbau. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 3,58 Prozentpunkte beträgt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Silver Spruce bei 0,02 CAD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie ebenfalls bei 0,02 CAD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 0 Prozent beträgt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Stand von 0,02 CAD und einem Abstand von 0 Prozent auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine starken positiven oder negativen Ausschläge in der Internet-Kommunikation. Daher erhält die Silver Spruce Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Silver Spruce als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, genauso wie der RSI25 für 25 Tage, der ebenfalls einen Wert von 50 aufweist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

