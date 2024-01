Silver Spruce Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Für Silver Spruce wird der RSI für die letzten 7 Tage und auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Silver Spruce-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 für Silver Spruce liegt ebenfalls bei 50, was bedeutet, dass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Silver Spruce daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Silver Spruce im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Silver Spruce. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Aktuell bietet die Aktie von Silver Spruce eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metallen und Bergbau, was zu einem geringeren Ertrag von 3,57 Prozentpunkten führt. Aufgrund dessen erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Silver Spruce in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25 Prozent erzielt. Der Branchendurchschnitt fiel um -10,64 Prozent, was bedeutet, dass Silver Spruce im Branchenvergleich um -14,36 Prozent unterperformt hat. Auch im Sektorvergleich liegt Silver Spruce mit einer Rendite von -14,36 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Materialien"-Sektors, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

