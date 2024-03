Silver Spruce Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Silver Spruce in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -21,81 Prozent gefallen. Das bedeutet, dass Silver Spruce eine Underperformance von -3,19 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,81 Prozent im letzten Jahr, und Silver Spruce lag 3,19 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Silver Spruce derzeit bei 0,02 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,01 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -50 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,02 CAD, was auch zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden kann festgestellt werden, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Silver Spruce investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 3,58 Prozentpunkten erzielen können. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Silver Spruce liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,56, was ebenfalls darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Silver Spruce in diesem Abschnitt.

