Silver Spruce Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Dividendenrendite der Aktie von Silver Spruce liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 3,67 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Silver Spruce bei 0,02 CAD, was einer Distanz von 0 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ist die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 ebenfalls 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um Silver Spruce haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine signifikante Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Silver Spruce diskutiert als normal, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Silver Spruce mit -25 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,57 Prozent, wobei Silver Spruce mit 14,43 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund ihrer Entwicklung im letzten Jahr.

Silver Spruce kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Silver Spruce jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Silver Spruce-Analyse.

Silver Spruce: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...