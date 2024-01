Silver Spike Investment Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Silver Spike Investment. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten der Silver Spike Investment 1 Mal die Bewertung "Gut" und 0 Mal die Bewertung "Neutral" vergeben. Es gab keine schlechten Bewertungen. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber der aktuelle Kurs von 8,44 USD wird von Analysten als positiv angesehen. Sie erwarten eine Entwicklung von 81,28 Prozent und ein mittleres Kursziel von 15,3 USD. Auch diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt.

Die Silver Spike Investment liegt derzeit mit einem Kurs von 8,44 USD um -8,86 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -5,27 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 75,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Silver Spike Investment überkauft ist. Der 7-Tage-RSI erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 70,63, was ebenfalls als überkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält das Silver Spike Investment-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

