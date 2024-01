Silver Range Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die kanadische Bergbaugesellschaft Silver Range hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau eine niedrigere Ausschüttung zu verzeichnen. Mit einer Dividende von 0 % liegt sie 3,55 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt von 3,55 %. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Silver Range. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung durch die Redaktion führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt ebenfalls negative Trends. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs liegt bei 0,11 CAD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,075 CAD lag, was einem Unterschied von -31,82 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie aus charttechnischer Sicht schlecht bewertet werden muss.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Silver Range bei -48,28 Prozent, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -12,11 Prozent verzeichnet, liegt Silver Range mit 36,17 Prozent darunter.

Insgesamt lässt die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr darauf schließen, dass sie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Silver Range-Analyse vom 15.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Silver Range jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Silver Range-Analyse.

Silver Range: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...