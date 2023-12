Silver Predator Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Dividendenrendite von Silver Predator liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche.

In der technischen Analyse wird die Silver Predator derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,07 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,07 CAD) um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,06 CAD, was einer Abweichung von +16,67 Prozent entspricht. Damit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Silver Predator eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung vergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Silver Predator liegt bei 20, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37 und zeigt eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Silver Predator in der Kategorie der Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating und in der Kategorie des RSI ein "Gut"-Rating.

