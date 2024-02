Silver Predator Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Stimmungsindikator und das Interesse an einer Aktie können wichtige Informationen für Investoren liefern. Neben den Analysen von Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. In Bezug auf Silver Predator zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Silver Predator derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Silver Predator wird der 7-Tage-RSI und der 25-Tage-RSI als neutral eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Silver Predator in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +39,41 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

