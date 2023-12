Silver Predator Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Silver Predator-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI ebenfalls auf 20, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Silver Predator.

Die technische Analyse zeigt, dass die Silver Predator-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung erhält, da der aktuelle Schlusskurs von 0,07 CAD auf ähnlichem Niveau liegt. Im Gegensatz dazu erhält die Aktie auf Basis des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird Silver Predator insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Silver Predator auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV von 1,45 deutlich niedriger ist als das der vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Perspektive.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Silver Predator im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Ertrag niedriger ist als der im Mittel üblichen Wert.

