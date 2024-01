Silver One Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Aktienkurs von Silver One zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien". Mit einer Rendite von -22,45 Prozent liegt Silver One mehr als 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -10,61 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, schneidet Silver One mit einer Rendite von 11,84 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ist größtenteils positiv gegenüber Silver One. In den letzten sieben Tagen konzentrierte sich die Diskussion hauptsächlich auf positive Themen, ohne negative Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Silver One daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Silver One-Aktie liegt bei 83,33, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 55, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine Bewertung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Silver One-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,28 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,17 CAD liegt, was zu einer Abweichung von -39,29 Prozent führt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,2 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

